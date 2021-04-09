Глава Минздрава ФРГ видит необходимость в новом локдауне в стране из-за COVID-19

Германии необходимы общенациональные ограничительные меры, чтобы как можно скорее сдержать нынешнюю волну распространения коронавируса COVID-19, заявил глава Минздрава Йенс Шпан журналистам в пятницу.
"Нам нужен локдаун", - сказал он на пресс-конференции, добавив, что, возможно, необходимы и ночные комендантские часы, чтобы еще больше сократить социальные контакты между людьми.
"Если существующая тенденция (распространение COVID-19) продолжится, то для нашей системы здравоохранения это будет слишком", - добавил он.
Накануне Шпан сообщил, что Германия может начать переговоры с РФ о поставках российской вакцины против коронавируса "Спутник V".
Ранее представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявлял, что Германия может рассмотреть перспективу национальной закупки российской вакцины, но только после того, как ее одобрит европейский регулятор. Также и канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила, что ФРГ может закупить российскую вакцину "Спутник V" самостоятельно, если не будет достигнуто соглашение о закупках на уровне Евросоюза и при условии, что вакцина будет допущена на рынок ЕС.
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