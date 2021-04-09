Экспортные ограничения США не помешают развитию китайских суперкомпьютеров - МИД КНР

Ограничительные меры США не смогут помешать китайским суперкомпьютерам развиваться, а только добавят Пекину решимости для самостоятельных инноваций, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"США уже давно блокируют китайские технологии в сфере суперкомпьютеров, но китайские суперкомпьютеры по-прежнему, обираясь на собственные инновации, занимают лидирующее положение в мире. Ограничения и давление США не могут помешать китайским суперкомпьютерам развиваться, а могут только добавить решимости и воли Китаю разрабатывать инновации самостоятельно", - приводит слова Чжао Лицзяня телеканал CGTN.
В четверг стало известно, что США ввели экспортные ограничения против семи китайских фирм и лабораторий, задействованных в создании суперкомпьютеров для нужд вооруженных сил КНР. По данным The Washington Post, в их число попали компании Tianjin Phytium Information Technology (Phytium), Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center и Sunway Microelectronics, производящие полупроводники, а также четыре вычислительных центра.
Минторг США начал вводить санкции против организаций, ведущих высокопроизводительные вычисления для военных КНР, еще в 2015 году, когда президентом был Барак Обама. В 2019 году - при президенте Дональде Трампе - последовал второй пакет санкций, преследовавший аналогичные цели.
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