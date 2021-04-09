Казахстанскую вакцину от COVID-19 будут производить в Турции - вице-премьер

Разработанную казахстанскими учеными вакцину от COVID-19 будут производить в Турции, пока Казахстан не достроил завод для ее производства, сообщил вице-премьер республики Ералы Тугжанов.

"Сегодня у нас есть договоренности с Турцией. Потому что у них мощнейшая производственная база. У них нет вакцины собственной, но есть большие производственные площадки. Сегодня предварительно имеется конкретная договоренность с этим регионом. Уже подписали предварительное соглашение", - сказал Тугжанов на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос, где будет производиться казахстанская вакцина от коронавируса.