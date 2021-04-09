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Здравоохранение 09.04.2021 14:16

Казахстанскую вакцину от COVID-19 будут производить в Турции - вице-премьер

Разработанную казахстанскими учеными вакцину от COVID-19 будут производить в Турции, пока Казахстан не достроил завод для ее производства, сообщил вице-премьер республики Ералы Тугжанов.

"Сегодня у нас есть договоренности с Турцией. Потому что у них мощнейшая производственная база. У них нет вакцины собственной, но есть большие производственные площадки. Сегодня предварительно имеется конкретная договоренность с этим регионом. Уже подписали предварительное соглашение", - сказал Тугжанов на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос, где будет производиться казахстанская вакцина от коронавируса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КАЗАХСТАН, ТУРЦИЯ, ВАКЦИНА, ПРОИЗВОДСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]