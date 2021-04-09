Совместная комиссия по иранской ядерной сделке на уровне политдиректоров вновь соберется 14 апреля

Следующее заседание Совместной комиссии по иранской ядерной сделке на уровне политдиректоров состоится в среду, 14 апреля, в Вене.
Такое решение приняли участники комиссии по итогам заседания в пятницу, сообщили иранские СМИ.
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал в своем микроблоге в Твиттере, что участники комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) отметили, что за последние дни экспертам удалось достичь определенного прогресса.
"На следующей неделе комиссия вновь соберется, чтобы сохранять положительную динамику", - сказал Ульянов.
Комиссия и экспертные группы работают над модальностями возвращения США в СВПД, откуда они вышли в мае 2018 года, и восстановления Ираном выполнения обязательств по ядерной сделке в полном объеме.
США в заседаниях участия не принимают, но между ними и Ираном осуществляются опосредованные контакты.
Замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи заявил в пятницу, что его страна "готова продолжать серьезное взаимодействие, но все зависит от серьезности намерений другой стороны".
При этом иранский дипломат подчеркнул, что Тегеран готов предпринять шаги к полному выполнению СВПД только после того, как США отменят все антииранские санкции.
Переговоры Совместной комиссии в Вене стартовали на этой неделе. В них участвуют делегации России, Ирана, Франции, Великобритании и Германии, а также ЕС. Сторонами была достигнута договоренность создать две рабочие экспертные группы: первая по вопросам санкций в отношении Ирана, вторая - по ядерным вопросам.
В пятницу две группы экспертов по возвращению к выполнению СВПД представили промежуточные итоги своей работы.
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