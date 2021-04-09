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Дальнее зарубежье 09.04.2021 19:37

Пандемия обострила проблему торговли людьми - эксперты Совета Европы

Пандемия COVID-19 сделала проблему торговли людьми в Европе еще более острой, сообщила группа экспертов по борьбе с торговлей людьми Совета Европы в ежегодном докладе.

"Торговцы по максимуму воспользовались ситуацией, эксплуатируя нестабильную финансовую ситуацию многих своих жертв", - сообщила руководитель группы Хельга Гайер.

Кроме того, неправительственные организации сообщали, что во время пандемии процесс получения статуса жертвы торговли людьми проходил с задержками. Это серьезно затрудняло им доступ к безопасному жилью, медицине и другой помощи.

Секторами риска эксперты назвали сельское хозяйство и пищевую промышленность. Непрозрачная процедура найма работников, низкие зарплаты и квалификационные требования в этих сферах создали благоприятные условия для торговцев людьми. В докладе также отмечается, что локдаун и ограничения на передвижение способствовали росту сексуальной эксплуатации онлайн.

Эксперты СЕ ожидают, что влияние пандемии на ситуацию с торговлей людьми будет проявляться и в долгосрочной перспективе.

"Кроме очевидного влияния пандемии, ее долгосрочное социально-экономические последствия могут усугубить главные причины торговли людьми, в том числе бедность, безработицу и гендерное неравенство", - говорится в докладе.

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Тэги: ЕВРОПА, ТОРГОВЛЯ/ЛЮДЬМИ, КОРОНАВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]