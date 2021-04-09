Пандемия обострила проблему торговли людьми - эксперты Совета Европы

Пандемия COVID-19 сделала проблему торговли людьми в Европе еще более острой, сообщила группа экспертов по борьбе с торговлей людьми Совета Европы в ежегодном докладе.
"Торговцы по максимуму воспользовались ситуацией, эксплуатируя нестабильную финансовую ситуацию многих своих жертв", - сообщила руководитель группы Хельга Гайер.
Кроме того, неправительственные организации сообщали, что во время пандемии процесс получения статуса жертвы торговли людьми проходил с задержками. Это серьезно затрудняло им доступ к безопасному жилью, медицине и другой помощи.
Секторами риска эксперты назвали сельское хозяйство и пищевую промышленность. Непрозрачная процедура найма работников, низкие зарплаты и квалификационные требования в этих сферах создали благоприятные условия для торговцев людьми. В докладе также отмечается, что локдаун и ограничения на передвижение способствовали росту сексуальной эксплуатации онлайн.
Эксперты СЕ ожидают, что влияние пандемии на ситуацию с торговлей людьми будет проявляться и в долгосрочной перспективе.
"Кроме очевидного влияния пандемии, ее долгосрочное социально-экономические последствия могут усугубить главные причины торговли людьми, в том числе бедность, безработицу и гендерное неравенство", - говорится в докладе.
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