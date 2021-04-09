В Казахстане будут судить экстрадированного из Грузии сообщника беглого банкира Аблязова

Антикоррупционная служба Казахстана передала в суд дело бывшего управляющего директора БТА Банка, подозреваемого в хищении активов банка в составе преступной группы Мухтара Аблязова, сообщила пресс-служба ведомства.

"Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении еще одного фигуранта преступного сообщества Мухтара Аблязова. Последний занимал должности исполнительного директора, управляющего директора, начальника управления корпоративного бизнеса, являлся членом правления и кредитного комитета АО "БТА Банк", - говорится в сообщении службы, распространенном в пятницу.

По данным следствия, подозреваемый "содействовал принятию незаконных положительных решений о кредитовании компаний, подконтрольных главе преступного сообщества Мухтару Аблязову".

"В настоящее время прокуратурой утвержден обвинительный акт, и подозреваемый предан суду. По уголовному делу обеспечено дополнительное возмещение ущерба на 5,7 млрд тенге", - отмечается в сообщении.

В ведомстве сообщили, что задержанный с 2010 года находился в международном розыске. В августе прошлого года он был найден в Грузии, где "признал гражданство Казахстана и заявил об ускоренной экстрадиции на родину".

Досудебное расследование продолжается в отношении 14-ти подозреваемых, находящихся в международном розыске, добавили в Антикоррупционной службе.

Осенью прошлого года Генпрокуратура Казахстана сообщала, что из Грузии в Казахстан экстрадирован бывший член правления - управляющий директор БТА Банка Асылмурат Рамазанов.

По данным прокуратуры, он разыскивался за хищение активов БТА Банка на сумму более 249 млрд тенге, совершенное совместно "с членами организованного преступного сообщества Мухтара Аблязова".

Сам экс-владелец БТА Банка Мухтар Аблязов долгое время скрывается за рубежом. В 2013 году он был задержан властями Франции. Казахстан, РФ и Украина независимо друг от друга, самостоятельно и в соответствии с требованиями национального законодательства каждой из стран подали запросы о его экстрадиции. В сентябре 2015 года правительство Франции вынесло решение об экстрадиции Аблязова в Россию, где банкир должен был предстать перед судом по обвинению в хищениях, мошенничестве и легализации украденного. Однако в декабре 2016 года Госсовет Франции отменил декрет премьер-министра этой страны о выдаче Аблязова в РФ и отпустил банкира на свободу. В качестве обоснования французский Госсовет указал, что его выдача "запрошена в политических целях".