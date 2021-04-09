Мировые лидеры и политики соболезнуют в связи с кончиной принца Филиппа

Мировые лидеры и политики выражают в пятницу соболезнования в связи с кончиной супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа незадолго до своего 100-летия.

"Выражаю искренние соболезнования королеве, королевской семье и британским подданным в этот грустный день", - написала в твиттере председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что принц Филипп "помогал держаться королевской семье и монархии, которая остается бесспорно жизнеспособным институтом для баланса и счастья жизни нашей страны".

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер отметил, что Великобритания в лице принца Филиппа потеряла исключительного госслужащего.

"Принц Филипп посвятил свою жизнь нашей стране - от выдающейся карьеры в королевском флоте во время Второй мировой войны до десятилетий службы в качестве герцога Эдинбургского", - говорится в его заявлении.

Лидер лейбористов добавил, что большинство британцев, тем не менее, запомнят принца за его невероятную преданность королеве.

Мэр Лондона Садик Хан тоже присоединился к соболезнованиям от своего лица и от лица всех лондонцев.

"Сегодня мы оплакиваем потерю исключительного мужчины, который посвятил свою жизнь государственной службе и помощи другим. Его королевское высочество герцог Эдинбургский не только посвятил 70 лет своей жизни королевским обязанностям, он также боролся за Британию и за свободу, которой мы сегодня дорожим, во время Второй мировой войны", - написал Хан в твиттере.

Первый министр Шотландии и глава Шотландской национальной партии Никола Стерджен заявила, что она "опечалена новостями" и "направила глубочайшие соболезнования королеве Елизавете II и ее семье".

Первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер отметила, что принц Филипп очень интересовался Северной Ирландии и участвовал во многих волонтерских организациях до своей отставки в возрасте 96 лет.

"Я приношу свои глубочайшие соболезнования ее величеству королеве и другим членам королевской семьи в это печальное время", - приводит заявление Фостер газета Guardian.

Премьер-министр Ирландии Микал Мартин заявил, что известия о кончине герцога Эдинбургского его огорчили.

"Наши мысли и молитвы - вместе с королевой Елизаветой и народом Великобритании в это время", - написал он в Twitter.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон распорядился приспустить флаги в честь принца Филиппа, который, по его словам, "олицетворял поколение, которого мы никогда больше не увидим".

"Семья Содружества наций едина в скорби из-за потери и благодарности за жизнь принца Филиппа", - заявил он.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас присоединился к соболезнованиям от лица Германии.

"Мы глубоко опечалены кончиной Его Королевского Высочества принца Филиппа. Наши мысли и молитвы обращены к королевской семье, жителям Содружества наций и всем, кто его нежно любил. Он прожил долгую жизнь и служил своей стране", - написал Маас в Твиттере.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил в пятницу, что он "мысленно со всеми британцами и королевской семьей".

"Он сделал выдающуюся карьеру в армии и был на передовой многих общественных инициатив. Пусть его душа упокоится с миром", - написал Моди.

Бывший президент США Джордж Буш-младший заявил, что соболезнует в связи с кончиной принца Филиппа.

"Всю свою долгую и замечательную жизнь он посвятил себя достойным делам и другим людям. Он представлял Соединенное Королевство с достоинством", - отмечается в нем.