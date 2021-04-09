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Дальнее зарубежье 09.04.2021 16:41

Премьер Британии и лидер лейбористов выразили соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лидер Лейбористской партии Кир Стармер выразили соболезнования в связи со смертью супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа, сообщает газета Guardian.

Джонсон заявил, что принц Филипп "помогал держаться королевской семье и монархии, которая остается бесспорно жизнеспособным институтом для баланса и счастья жизни нашей страны".

Стармер отметил, что Великобритания в лице принца Филиппа потеряла исключительного госслужащего.

"Принц Филипп посвятил свою жизнь нашей стране - от выдающейся карьеры в королевском флоте во время Второй мировой войны до десятилетий службы в качестве герцога Эдинбургского", - говорится в его заявлении.

Лидер лейбористов добавил, что большинство британцев, тем не менее, запомнят принца за его невероятную преданность королеве.

"Их брак был символом силы, стабильности и надежды, даже когда мир вокруг них менялся - в последнее время с приходом пандемии. Это было партнерство, которое вдохновило миллионы в Британии и за ее пределами", - заявил Стармер.

Британские флаги на Букингемском дворце и на Даунинг-стрит приспустили.

Принц Филипп ушел из жизни в возрасте 99 лет. Он не дожил два месяца до своего 100-летия.

В этом году супругу Елизаветы II сделали операцию на сердце, в общей сложности он находился в больницах почти месяц. Это был самый долгий период, на который он когда-либо был госпитализирован. После этого, он был выписан и оставался в Виндзоре.

Принц Филипп родился в 1921 году на острове Корфу, принадлежал царствовавшей в Греции династии Глюксбургов. Он учился в Германии, Шотландии и Англии. Принц Филипп служил на флоте и участвовал во Второй мировой войне.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]