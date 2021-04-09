Премьер Британии и лидер лейбористов выразили соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лидер Лейбористской партии Кир Стармер выразили соболезнования в связи со смертью супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа, сообщает газета Guardian.
Джонсон заявил, что принц Филипп "помогал держаться королевской семье и монархии, которая остается бесспорно жизнеспособным институтом для баланса и счастья жизни нашей страны".
Стармер отметил, что Великобритания в лице принца Филиппа потеряла исключительного госслужащего.
"Принц Филипп посвятил свою жизнь нашей стране - от выдающейся карьеры в королевском флоте во время Второй мировой войны до десятилетий службы в качестве герцога Эдинбургского", - говорится в его заявлении.
Лидер лейбористов добавил, что большинство британцев, тем не менее, запомнят принца за его невероятную преданность королеве.
"Их брак был символом силы, стабильности и надежды, даже когда мир вокруг них менялся - в последнее время с приходом пандемии. Это было партнерство, которое вдохновило миллионы в Британии и за ее пределами", - заявил Стармер.
Британские флаги на Букингемском дворце и на Даунинг-стрит приспустили.
Принц Филипп ушел из жизни в возрасте 99 лет. Он не дожил два месяца до своего 100-летия.
В этом году супругу Елизаветы II сделали операцию на сердце, в общей сложности он находился в больницах почти месяц. Это был самый долгий период, на который он когда-либо был госпитализирован. После этого, он был выписан и оставался в Виндзоре.
Принц Филипп родился в 1921 году на острове Корфу, принадлежал царствовавшей в Греции династии Глюксбургов. Он учился в Германии, Шотландии и Англии. Принц Филипп служил на флоте и участвовал во Второй мировой войне.
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