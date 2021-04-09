Азербайджан в I квартале являлся единственным поставщиком нефти в Украину

Украина в январе-марте 2021 года увеличила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) в 1,7 раза по сравнению с показателем первого квартала 2020 года - до 305,313 тыс. тонн.

По данным Государственной таможенной службы, за три месяца импортировано сырье на $110,1 млн, что на 10,4% больше, чем годом ранее. Весь объем нефти поступил из Азербайджана, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Украина в январе-марте 2020 и 2021 года не осуществляла экспорт нефти.

Р.Ахмедов