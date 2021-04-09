Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0237 RUR   0.0221 GBR   2.3347 TRY   0.2087

Цена на нефть

08.04 $/bbl   WTI 59.60 -0.17 Brent 63.20 0.04

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 09.04.2021 16:42

Азербайджан в I квартале являлся единственным поставщиком нефти в Украину

Украина в январе-марте 2021 года увеличила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) в 1,7 раза по сравнению с показателем первого квартала 2020 года - до 305,313 тыс. тонн.

По данным Государственной таможенной службы, за три месяца импортировано сырье на $110,1 млн, что на 10,4% больше, чем годом ранее. Весь объем нефти поступил из Азербайджана, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Украина в январе-марте 2020 и 2021 года не осуществляла экспорт нефти.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, НЕФТЬ, АЗЕРБАЙДЖАН, ИМПОРТ


Похожие новости


Азербайджан в январе-феврале поставил нефти в Украину на $74,4 млн Транзит азербайджанской нефти через Украину в Беларусь в 2020г составит 880 тыс. т Укртранснафта продала БНК 80 тыс. тонн азербайджанской нефти Укртранснафта продаст БНК 80 тыс. тонн азербайджанской нефти Азербайджан в январе-октябре экспортировал нефти в Украину на $216 млн Укртранснафта планирует до конца года прокачать еще 2-3 танкерные партии азербайджанской нефти для Мозырского НПЗ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]