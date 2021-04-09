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Здравоохранение 09.04.2021 16:44

В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19, 35 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 2206 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 281,387 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2717 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончался 35 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 846.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 247,459 тыс. человек (+1578 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 30 тыс. 82 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 12 692 тестов на коронавирус (накануне 14 581 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 990,285 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]