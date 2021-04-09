Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0237 RUR   0.0221 GBR   2.3347 TRY   0.2087

Цена на нефть

08.04 $/bbl   WTI 59.60 -0.17 Brent 63.20 0.04

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 09.04.2021 17:09

В Азербайджане уволено 12 медработников за подделку документов о вакцинации

В медицинских учреждениях Азербайджана зафиксированы случаи подделки документов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно информации, в ходе разбирательства выяснилось, что 12 медицинских работников, работающих в поликлиниках №7 и №12 города Баку, Шекинской центральной больнице, детских поликлиниках № 2, №3 и №5, а также больнице №3 города Сумгайыт, городской поликлинике №2 в Гяндже были уличены в подделке документов о прохождении вакцинации от коронавируса.

«На основании выявленных фактов эти медработники были уволены. Для предотвращения таких случаев разбирательство продолжается и в отношении медицинского персонала, нарушающего закон, будут приняты соответствующие меры», - подчеркивает Минздрав.

В Азербайджане вакцинация началась 18 января 2021 года. По состоянию на 9 апреля использовано 1,1 млн доз вакцин.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНЗДРАВ, ВАКЦИНАЦИЯ, ИНЦИДЕНТ


Похожие новости


В Азербайджане от COVID-19 вакцинировалось 2% населения В Азербайджане с 17 февраля стартует вакцинация от COVID-19 для лиц в возрасте 50+ В Азербайджане с 8 февраля начнут вакцинацию лиц старше 65 лет

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]