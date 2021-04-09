В Азербайджане уволено 12 медработников за подделку документов о вакцинации

В медицинских учреждениях Азербайджана зафиксированы случаи подделки документов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно информации, в ходе разбирательства выяснилось, что 12 медицинских работников, работающих в поликлиниках №7 и №12 города Баку, Шекинской центральной больнице, детских поликлиниках № 2, №3 и №5, а также больнице №3 города Сумгайыт, городской поликлинике №2 в Гяндже были уличены в подделке документов о прохождении вакцинации от коронавируса.

«На основании выявленных фактов эти медработники были уволены. Для предотвращения таких случаев разбирательство продолжается и в отношении медицинского персонала, нарушающего закон, будут приняты соответствующие меры», - подчеркивает Минздрав.

В Азербайджане вакцинация началась 18 января 2021 года. По состоянию на 9 апреля использовано 1,1 млн доз вакцин.

Х.Насирзаде