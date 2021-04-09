В Азербайджане 4% населения получили две дозы вакцины против COVID-19

В Азербайджане 405,289 тыс. человек получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает республиканский Оперштаб.

Общее число сделанных вакцин – 1 млн 111,722 тыс. единиц. При этом две дозы вакцины получили 405,289 тыс. человек.

Население Азербайджана превышает 10,1 млн человек. Таким образом, две дозы вакцины получили 4% населения.

Вакцинация в Азербайджане стартовала с 18 января 2021 года.

Х.Насирзаде