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Регион 09.04.2021 17:45

Турция уведомила РФ о планируемом проходе военных кораблей США в Черное море - посольство в Анкаре

Турция в соответствии с конвенцией Монтрё уведомила РФ о планируемом проходе военных кораблей США в Чёрное море, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в посольстве России в Анкаре.

"США как участник конвенции Монтре выполнила процедуры, предусмотренные Конвенцией для прохода в Черное море. Турция в соответствии с Конвенцией направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении", - заявили агентству в российской дипмиссии.

Так там ответили на вопрос, уведомила ли турецкая сторона Москву о планах Вашингтона.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЧЕРНОМОРЬЕ, КОРАБЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]