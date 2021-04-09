Турция уведомила РФ о планируемом проходе военных кораблей США в Черное море - посольство в Анкаре

Турция в соответствии с конвенцией Монтрё уведомила РФ о планируемом проходе военных кораблей США в Чёрное море, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в посольстве России в Анкаре.

"США как участник конвенции Монтре выполнила процедуры, предусмотренные Конвенцией для прохода в Черное море. Турция в соответствии с Конвенцией направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении", - заявили агентству в российской дипмиссии.

Так там ответили на вопрос, уведомила ли турецкая сторона Москву о планах Вашингтона.