Турция уведомила РФ о планируемом проходе военных кораблей США в Черное море - посольство в Анкаре

Турция в соответствии с конвенцией Монтрё уведомила РФ о планируемом проходе военных кораблей США в Чёрное море, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в посольстве России в Анкаре.
"США как участник конвенции Монтре выполнила процедуры, предусмотренные Конвенцией для прохода в Черное море. Турция в соответствии с Конвенцией направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении", - заявили агентству в российской дипмиссии.
Так там ответили на вопрос, уведомила ли турецкая сторона Москву о планах Вашингтона.
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