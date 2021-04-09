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Регион 09.04.2021 19:26

Зеленский и Эрдоган проведут переговоры 10 апреля

Владимир Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Турцию, сообщает пресс-служба президента Украины.

"Глава государства встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом", - сообщается на сайте главы государства.

Под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Кроме того, во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов, информирует пресс-служба.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ТУРЦИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]