Инфраструктурный план Байдена станет долгосрочным двигателем роста ВВП США - Euler Hermes

Предложенный президентом США Джо Байденом инфраструктурный план объемом $2,3 трлн будет способствовать экономическому росту в США на протяжении длительного времени, сообщается в отчете страховщика Euler Hermes (входит в группу Allianz).

Эксперты компании прогнозируют, что ВВП США вырастет на 5,3% в 2021 году и на 3,8% в 2022 году.

По их мнению, масштабные инвестиции в рамках плана Байдена "Восстановим лучше, чем было" позволят отсрочить неизбежное сокращение потенциала роста американской экономики. В результате в период до 2030 года он будет превышать 1,8%, в то время как без этого плана потенциал роста составил бы всего 1,4%.

В 2020 году и в начале 2021 года уже были реализованы первые меры стимулирования экономики общим объемом $5 трлн. Аналитики Euler Hermes ожидают, что дополнительные госрасходы в США в 2021 году превысят $1,1 трлн. В результате, по основному сценарию прогноза, ВВП США вырастет на 5,3% в 2021 году, а затем на 3,8% в 2022 году.

В ближайшие недели может быть объявлено об еще одном пакете мер, нацеленном на поддержку образования и здравоохранения, его объем может составить $1-2 трлн. Если Байдену удастся добиться принятия и этого пакета мер, то прирост ВВП США может достичь 6,5% в текущем году и 4,5% в следующем году.

В данный момент эксперты Euler Hermes ожидают, что размер пакета стимулирующих мер будет урезан в ходе жестких переговоров (в том числе даже с умеренными представителями Демократической партии) по вопросу об увеличении налогов на самые богатые домохозяйства и богатейшие корпорации для финансирования более высоких государственных расходов. Поэтому этот дополнительный пакет мер пока не включен в основной сценарий прогноза, отмечается в сообщении страховщика.

Эксперты Euler Hermes отмечают, что потенциал роста ВВП США определяется ежегодным ростом производительности (положительный коэффициент), активного населения (положительный коэффициент), долей импорта в общей добавленной стоимости (отрицательный коэффициент) и уровнем долга в процентах от ВВП (отрицательный коэффициент). Помимо этого, значительное положительное влияние на темпы роста окажет крупная инфраструктурная программа. При разработке сценариев прогноза был также сделан ряд допущений, в частности, о постепенном увеличении доли импорта в общей добавленной стоимости в США с 14% в четвертом квартале 2020 года до 16% к 2030 году.

Экономисты компании считают, что в США в ближайшее десятилетие потребности в инфраструктурных инвестициях в модернизацию автодорог будут составлять $395 млрд, железных дорог - $866 млрд, в электроснабжение - $304 млрд, в интернет - $81 млрд, в мобильную связь - $47 млрд. В процентах к ВВП потребности США в инвестициях в инфраструктуру на 1,4 процентного пункта выше, чем в Евросоюзе (где такая потребность составляет 5,4% ВВП), на 2,6 п.п. выше показателя Франции (4,2% ВВП) и на 2,9 п.п. выше, чем в Германии (3,9% ВВП). Однако они намного меньше, чем потребности Китая (38,9% ВВП).

Программа "Восстановим лучше, чем было" могла бы создать 21 млн рабочих мест в США к 2030 году, но для этого необходимо обеспечить максимальное участие частного сектора, прогнозирует Euler Hermes.

Euler Hermes входит в число мировых лидеров в области кредитного страхования и управления дебиторской задолженностью с долей на международном рынке кредитного страхования 35%, на российском - 24%. Euler Hermes регулярно проводит мониторинг рисков компаний, обеспечивающих 92% мирового ВВП, покрывает риски объемом 890 млрд евро.