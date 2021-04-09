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Происшествия 09.04.2021 17:47

Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду в страну бриллиантов общим весом около 2,2 тыс. карат

Сотрудники Главного управления таможни на воздушном транспорте пресекли попытку контрабандного ввоза в Азербайджан крупной партии бриллиантовых камней, сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК).

«Гражданин Азербайджана, прибывший авиарейсом Стамбул-Баку, после прохождения его чемодана через рентгеновский аппарат, был приглашен на досмотр. В ходе проверки в чемодане внутри пакетов из-под печенья «Tiffany Glucose» были обнаружены бриллианты общим весом около 441 грамм в 10 целлофановых упаковках», - говорится в сообщении ГТК.

Предполагаемый общий вес обнаруженных бриллиантов составляет 2 171 карат, примерная стоимость – 224 тыс. манатов ($131,2 тыс. по текущему курсу -ИФ)

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГТК, БРИЛЛИАНТЫ, КОНТРАБАНДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]