Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду в страну бриллиантов общим весом около 2,2 тыс. карат

Сотрудники Главного управления таможни на воздушном транспорте пресекли попытку контрабандного ввоза в Азербайджан крупной партии бриллиантовых камней, сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК).
«Гражданин Азербайджана, прибывший авиарейсом Стамбул-Баку, после прохождения его чемодана через рентгеновский аппарат, был приглашен на досмотр. В ходе проверки в чемодане внутри пакетов из-под печенья «Tiffany Glucose» были обнаружены бриллианты общим весом около 441 грамм в 10 целлофановых упаковках», - говорится в сообщении ГТК.
Предполагаемый общий вес обнаруженных бриллиантов составляет 2 171 карат, примерная стоимость – 224 тыс. манатов ($131,2 тыс. по текущему курсу -ИФ)
Н.Аббасова
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