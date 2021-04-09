МВД Азербайджана направит около 17,5 млн манатов на закупку униформы и обуви

Главный отдел материально-технического обеспечения министерства внутренних дел Азербайджана заключил три контракта на общую сумму 17 млн 476,168 тыс. манатов для приобретения спецодежды и обуви.
Согласно данным, опубликованным на сайтеwww.etender.gov.az,первый контракт заключен с ОАО «BakiTikishEvi» и предусматривает закупку плащей, плащ-пальто, костюмов, летних брюк и юбок. Стоимость контракта - 6 млн 954,8 тыс. манатов.
Предметом второго контракта, заключенного с ООО «BlackRamsUniform», является приобретение теплых зимних курток, рубашек с длинными и короткими рукавами, летних накидок и др. униформы. Стоимость контракта - 6 млн 663,056 тыс. манатов.
Третий контракт, заключенный с ООО «Elmanado», предусматривает закупку обуви, сапог, спортивной обуви, специальных поясов и др. аксессуаров. Стоимость контракта – 3 млн 858,312 тыс.манатов.
Х.Насирзаде
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