В богатых странах вакцину от COVID-19 получил каждый четвертый житель, в бедных - один из 500, заявил глава ВОЗ

Среди стран мира наблюдается крайне неравномерное распределение вакцин от коронавируса COVID-19, определяемое уровнем доходов конкретного государства, заявил в пятницу на брифинге гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Более 700 млн доз вакцин от COVID-19 были распределены в глобальном масштабе, но свыше 87% из них ушли в страны с высоким или средним уровнями доходов, а в то же время в страны с низким уровнем доходом - только 0,2%", - сказал он.
"В среднем в странах с высоким уровнем доходов почти один из четырех получил вакцину против COVID-19. В странах с низкими доходами это один из более чем 500", - продолжил он.
По данным главы ВОЗ, в настоящий момент 194 страны мира приступили к вакцинации против коронавируса, 26 - нет, хотя 17 из них получили препараты. Но, уточнил Гебрейесус, большинство стран мир совсем в недостаточной степени привили группы риска из числа своего населения, а "в распределении вакцин сохраняется шокирующий дисбаланс".
Он отметил, что через международную программу COVAX за последние шесть недель поступили более 38 млн доз вакцин - в более чем 100 стран и экономик. Однако, уточнил он, план оказался выполнен менее чем на 50%.
"Ожидалось, что COVAX доставит почти 100 млн доз к концу марта, но из-за существенного снижения предложения мы смогли распределить 38 млн доз. Мы надеемся, что сможем наверстать упущенное в апреле и мае", - добавил он.
При этом он подверг критике желание отдельных стран и компаний заключать двусторонние сделки - в обход COVAX. Гебрейесус подчеркнул, что такой подход лишь усугубит неравенство с вакцинами в мире, и настоял на том, что COVAX работает: необходимы лишь поставки вакцин для этой программы.
Ранее стало известно, что рост заболеваемости COVID-19 в Индии привел к задержкам с поставками из этой страны до 90 млн доз вакцин: так, Институт сыворотки Индии - крупнейшая в мире компания-производитель вакцин - является ключевым поставщикам вакцин для COVAX.
Исполнительный директор Института сыворотки Индии Адар Пунавалла ранее рассказал Associated Press (AP), что Институт сможет восстановить экспорт вакцины AstraZeneca от COVID-19 к июню, но если эпидемиологическая ситуация в Индии улучшится.
В конце марта сингапурский телеканал "Чэннел Ньюс Эйша" сообщал, что ряд стран Азии, включая Филиппины, Южную Корею, Индонезию, вынужден искать новые каналы поставок вакцин от COVID-19 после того, как власти Индии ввели временные ограничения на экспорт производимых вакцин.
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