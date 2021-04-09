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Оборона 09.04.2021 18:39

Завершились совместные оперативно-тактические учения азербайджанской и турецкой армий

Совместные оперативно-тактические учения азербайджанской и турецкой армий, проводимые на территории Азербайджана, завершились, сообщает министерство обороны.

«В ходе учений было улучшено взаимодействие оперативных подразделений азербайджанской и турецкой армий, усовершенствованы навыки принятия военных решений у командиров оперативных подразделений, а также их способности проявления инициативности и управления подразделениями», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, совместные оперативно-тактические учения стартовали 8 апреля и были запланированы на 2 дня.

А. Мамедов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ТУРЦИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]