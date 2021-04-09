Завершились совместные оперативно-тактические учения азербайджанской и турецкой армий

Совместные оперативно-тактические учения азербайджанской и турецкой армий, проводимые на территории Азербайджана, завершились, сообщает министерство обороны.
«В ходе учений было улучшено взаимодействие оперативных подразделений азербайджанской и турецкой армий, усовершенствованы навыки принятия военных решений у командиров оперативных подразделений, а также их способности проявления инициативности и управления подразделениями», - отмечается в сообщении.
Как сообщалось ранее, совместные оперативно-тактические учения стартовали 8 апреля и были запланированы на 2 дня.
А. Мамедов
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