Путин и Эрдоган договорились о контактах по вопросу охраны здоровья российских туристов в Турции

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили взаимодействие в борьбе с коронавирусом и договорились поддерживать контакты с целью охраны здоровья российских граждан, посещающих Турцию.

"Подробно, в деталях обсуждены вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Выражена готовность к наращиванию взаимодействия в этой сфере, в том числе в контексте поставок и возможного совместного производства российской вакцины "Спутник V", - сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

По ее информации, Эрдоган рассказал о противоэпидемических мерах, принимаемых турецкими властями. "Один из приоритетов - обеспечение безопасности иностранных туристов. Условлено поддерживать самые плотные контакты по линии профильных структур, в том числе в целях охраны здоровья российских граждан, посещающих Турцию", - говорится в сообщении.