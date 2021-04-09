Путин и Эрдоган обсудили Карабах

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили проблему урегулирования в Нагорном Карабахе, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил шаги России по обеспечению дальнейшей стабилизации обстановки, поступательной реализации трехсторонних Заявлений от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. Владимир Путин информировал Президента Турции об итогах недавних контактов с лидерами Армении и Азербайджана. Выражено обоюдное мнение о необходимости активизации работы по восстановлению транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.

"Плодотворный российско-турецкий диалог имеется в виду продолжить в самых различных форматах", - сообщила пресс-служба Кремля.