ЕС выделит дополнительные 121,5 млн евро на поддержку срочных мер, связанных с пандемией

Совет ЕС сообщил об утверждении дополнительного финансирования из союзного бюджета в размере 121,5 млн евро для неотложных потребностей, связанных с пандемией COVID-19.
"Средства будут взяты из резерва солидарности и экстренной помощи, который предназначен для поддержки государств-членов и третьих стран в чрезвычайных ситуациях. Они будут направляться через инструмент экстренной поддержки и вклад ЕС в Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC)", - говорится в коммюнике совета, опубликованном в пятницу.
В сообщении разъясняется, какие виды деятельности призваны обеспечить дополнительное финансирование.
Это подготовительная работа по "цифровым зеленым сертификатам" для облегчения свободного передвижения во время пандемии COVID-19. Средства также будут направлены на укрепление потенциала государств-членов ЕС по обнаружению и мониторингу новых вариантов вируса SARS-CoV-2 ("секвенированию").
Кроме того, они поддержат разработку, оценку и корректировку новых анализов полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (RRT-PC) для каждого нового появляющегося варианта вируса COVID-19 до развертывания тестов, гарантируя при этом достаточный потенциал тестирования в государствах-членах.
Будет финансироваться мониторинг коронавируса и его разновидностей в сточных водах. Дополнительные средства также позволят обеспечить дальнейшее развитие платформы обмена формулярами локализации пассажиров с целью увеличения участвующих в этом государств-членов.
Ожидается, что Европарламент утвердит это дополнительное финансирование на пленарной сессии в конце апреля.
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