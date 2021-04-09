РФ обсуждает ограничение авиасообщения с Турцией на месяц из-за ситуации с COVID-19 - источник

Оперштаб при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом обсуждает ограничение авиасообщения с Турцией на фоне вспышки заболеваемости в этой стране, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Проходит заседание участников оперштаба с представителями Минтранса, Росавиации и Роспотребнадзора. На повестке один вопрос - меры по ограничению завоза инфекции из Турции. Среди предлагаемых механизмов обсуждается введение ограничений на чартерные и регулярные рейсы в Турцию сроком на месяц", - сказал источник.
Тем не менее, часть рейсов в Стамбул все же сохранится, добавил он.
"Предполагается, что ограничение на полеты не затронет грузо-пассажирские, так называемые вывозные рейсы, - сказал источник.
"Интерфакс" направил запрос в Росавиацию и Минтранс.
С начала апреля в Турции фиксируется рекордный рост случаев заболевания коронавирусом. В стране вновь введен комендантский час выходного дня с 12 апреля по 12 мая.
Турция стала одной из первых стран, куда РФ разрешила возобновить регулярные рейсы после их закрытия в марте прошлого года из-за COVID-19. С 1 августа можно было летать в Анкару и Стамбул, с 10 августа - в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.
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