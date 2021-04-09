Эстония предлагает России продолжить консультации по пограничному договору

Министр иностранных дел Эстонии Эва Мария Лийметс предложила в пятницу российскому коллеге Сергею Лаврову продолжить межгосударственные консультации по пограничному договору, сообщила пресс-служба МИД республики.

"Эстония и Россия - соседи, поэтому нам нужно общаться друг с другом, хотя мы не согласны и расходимся во мнениях по многим вопросам. В телефонном разговоре я подняла вопрос о ратификации пограничного соглашения, заключенного между нашими странами в 2014 году, как важную тему двусторонних отношений и с которой правительство Эстонии выразило готовность двигаться вперед", - цитируют в пресс-службе Лииметс.

"Вступившее в силу соглашение о границе обеспечивает Эстонии и нашим союзникам очень важную безопасность. Это касается как нашей безопасности, так и борьбы с организованной преступностью, наркотиками, контрабандой и торговлей людьми. Мы пришли к выводу, что консультации необходимо продолжить", - отметила она.

В 2005 году после длившихся более 10 лет переговоров в Москве был подписан пограничный договор. Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора 1920 года, на основании которого проходила довоенная граница.

Современная Россия рассматривает Тартуский мирный договор как исторический документ, не имеющий юридической силы. Москва расценила это как попытку зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись. В 2014 году главами МИД двух стран был подписан новый договор, который до сих пор не ратифицирован.

Лииметс отметила также, что "несколько важных для Эстонии и России соглашений все еще находятся в стадии завершения, необходимо и по ним продвигаться вперед. Это, например, соглашения об автомобильных перевозках, об изменениях по сотрудничеству в области пенсионных обеспечений, соглашение об избежании двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов, необходимо также внести изменения в железнодорожные соглашения".

По данным МИД республики, министры согласились, что успешным было приграничное сотрудничество между Эстонией и Россией.

"Текущее планирование и обеспечение нового программного периода приграничного сотрудничества (2021-2027) дает нам хорошую возможность. Я предложила подумать о возрождении сотрудничества по вопросам окружающей среды и климата", - сказала Лиймец.

Она сообщила, что для Эстонии в области международных отношениях важно соблюдать принципы международного права, включая уважение территориальной целостности, а также прав человека.

"Я выразила серьезную обеспокоенность моему российскому коллеге по поводу военной эскалации на Украине и вокруг нее. Считаю важным, чтобы Россия выполняла свои международные обязательства и стремилась к мирному урегулированию ситуации", - сказала Лиймец.

Она также ознакомила собеседника с ходатайством республики на получение статуса наблюдателя в Арктическом совете, "где Эстония желает содействовать научному сотрудничеству между странами и способствовать обеспечению устойчивого развития Арктики".

В последний раз министры иностранных дел Эстонии и России встречались в 2015 году.