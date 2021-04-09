Блинкен обсудил действия РФ близ Украины с главами МИД Франции и ФРГ

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и главой МИД ФРГ Хайко Маасом обсудил необходимость прекращения исходящих от России, по мнению Запада, "односторонних провокаций" на востоке Украины.

"Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с французским министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом... Они обсудили необходимость того, чтобы Россия положила конец опасной и безответственной риторике, наращиванию военной мощи в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также односторонним российским провокациям вдоль линии контакта на востоке Украины", - говорится в сообщении Госдепа США.

В документе отмечается, что Блинкен и Ле Дриан в беседе выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

По данным госдепа, также состоялся аналогичный телефонный разговор Блинкена с Маасом. Лидеры обсудили "важность поддержки Украины против односторонних провокаций России вдоль линии контакта в восточной Украине, оккупированном Крыму и вдоль границ Украины".