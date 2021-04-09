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Дальнее зарубежье 09.04.2021 23:19

Блинкен обсудил действия РФ близ Украины с главами МИД Франции и ФРГ

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и главой МИД ФРГ Хайко Маасом обсудил необходимость прекращения исходящих от России, по мнению Запада, "односторонних провокаций" на востоке Украины.

"Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с французским министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом... Они обсудили необходимость того, чтобы Россия положила конец опасной и безответственной риторике, наращиванию военной мощи в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также односторонним российским провокациям вдоль линии контакта на востоке Украины", - говорится в сообщении Госдепа США.

В документе отмечается, что Блинкен и Ле Дриан в беседе выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

По данным госдепа, также состоялся аналогичный телефонный разговор Блинкена с Маасом. Лидеры обсудили "важность поддержки Украины против односторонних провокаций России вдоль линии контакта в восточной Украине, оккупированном Крыму и вдоль границ Украины".

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Тэги: США, ФРАНЦИЯ, ФРГ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]