Блинкен обсудил действия РФ близ Украины с главами МИД Франции и ФРГ

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и главой МИД ФРГ Хайко Маасом обсудил необходимость прекращения исходящих от России, по мнению Запада, "односторонних провокаций" на востоке Украины.
"Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с французским министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом... Они обсудили необходимость того, чтобы Россия положила конец опасной и безответственной риторике, наращиванию военной мощи в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также односторонним российским провокациям вдоль линии контакта на востоке Украины", - говорится в сообщении Госдепа США.
В документе отмечается, что Блинкен и Ле Дриан в беседе выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.
По данным госдепа, также состоялся аналогичный телефонный разговор Блинкена с Маасом. Лидеры обсудили "важность поддержки Украины против односторонних провокаций России вдоль линии контакта в восточной Украине, оккупированном Крыму и вдоль границ Украины".
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