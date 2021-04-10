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Здравоохранение 10.04.2021 11:10

Гинцбург надеется на бессрочный иммунитет от "Спутника V"

Глава центра им.Гамалеи Александр Гинцбург рассчитывает, что действие вакцины от коронавируса "Спутник V" будет бессрочным.

"У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там - 5-10 лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам", - сказал Гинцбург "Интерфаксу", отвечая на вопрос о сроках выработки стойкого иммунитета у вакцинированных "Спутником V".

Вместе с тем, по его словам, "в рамках специального исследования мы будем повторно вакцинировать тех, у кого упадет уровень антител".

"Но не для того, чтобы их защитить от коронавируса, а в первую очередь, чтобы посмотреть, как быстро у них вырабатывается антительный ответ. Если у них антительный ответ будет восстанавливаться до защитного на вторые-третьи-четвертые сутки, значит, у них образовались клетки памяти. Значит, у них иммунный ответ после первичной вакцинации сохранился. Эти исследования будем проводить в течение года-полутора", - сказал ученый.

18 января в РФ началась массовая вакцинация от коронавируса COVID-19, прививают россиян в основном первой зарегистрированной в мире вакциной "Спутник V" разработки центра им.Гамалеи Минздрава России. Кроме того, "Спутник V" одобрена для экстренного применения уже в 59 странах, включая РФ, с общим населением свыше 1,5 млрд человек.

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Тэги: РОССИЯ, ВАКЦИНА, ИММУНИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]