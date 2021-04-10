Глава центра им.Гамалеи Александр Гинцбург рассчитывает, что действие вакцины от коронавируса "Спутник V" будет бессрочным.
"У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там - 5-10 лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам", - сказал Гинцбург "Интерфаксу", отвечая на вопрос о сроках выработки стойкого иммунитета у вакцинированных "Спутником V".
Вместе с тем, по его словам, "в рамках специального исследования мы будем повторно вакцинировать тех, у кого упадет уровень антител".
"Но не для того, чтобы их защитить от коронавируса, а в первую очередь, чтобы посмотреть, как быстро у них вырабатывается антительный ответ. Если у них антительный ответ будет восстанавливаться до защитного на вторые-третьи-четвертые сутки, значит, у них образовались клетки памяти. Значит, у них иммунный ответ после первичной вакцинации сохранился. Эти исследования будем проводить в течение года-полутора", - сказал ученый.
18 января в РФ началась массовая вакцинация от коронавируса COVID-19, прививают россиян в основном первой зарегистрированной в мире вакциной "Спутник V" разработки центра им.Гамалеи Минздрава России. Кроме того, "Спутник V" одобрена для экстренного применения уже в 59 странах, включая РФ, с общим населением свыше 1,5 млрд человек.
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