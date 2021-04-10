В Украине за сутки зафиксировано 17 тыс. 463 новых случая инфицирования COVID-19, умерли 398 - Минздрав

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 17 тыс. 463 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, умерло 398 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"17 463 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано по состоянию на 10 апреля 2021 года. В частности, заболели 684 ребенка и 394 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 4 709 человек; летальных случаев - 398; выздоровело - 10 722 человек", - написал Степанов на своей странице в Facebook в субботу утром.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 млн 841 тыс. 137 человек, 36 тыс. 779 пациент скончался, 1 млн 405 тыс. 826 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 тыс. 605), Днепропетровской (1 тыс. 383), Харьковской (1 тыс. 343), Львовской (1 тыс. 342) и Киевской (1 тыс. 133) областях.

За сутки 9 апреля 2021 на Украине привито 19 тыс. 858 человек, 373 тыс. 2 человека привито от начала прививочной кампании.