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СНГ 10.04.2021 11:50

В Украине за сутки зафиксировано 17 тыс. 463 новых случая инфицирования COVID-19, умерли 398 - Минздрав

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 17 тыс. 463 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, умерло 398 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"17 463 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано по состоянию на 10 апреля 2021 года. В частности, заболели 684 ребенка и 394 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 4 709 человек; летальных случаев - 398; выздоровело - 10 722 человек", - написал Степанов на своей странице в Facebook в субботу утром.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 млн 841 тыс. 137 человек, 36 тыс. 779 пациент скончался, 1 млн 405 тыс. 826 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 тыс. 605), Днепропетровской (1 тыс. 383), Харьковской (1 тыс. 343), Львовской (1 тыс. 342) и Киевской (1 тыс. 133) областях.

За сутки 9 апреля 2021 на Украине привито 19 тыс. 858 человек, 373 тыс. 2 человека привито от начала прививочной кампании.

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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]