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Внешняя политика 10.04.2021 11:01

Президент Алиев вручил орден "Дружбы" послу Турции в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял посла Турции Эркана Озорала, завершающего дипломатическую миссию в Баку,

"Президент Алиев вручил дипломату орден "Достлуг" (Дружба) за особые заслуги в развитии дружеских связей и сотрудничества между Азербайджаном и Турцией", - сообщает сайт главы государства.

Как сообщалось ранее, Озорала на должности посла Турции в Азербайджане сменит Джахит Бахджи.

Президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган на минувшей неделе подписал указ об отзыве Эркана Озорала с должности посла Турции в Азербайджане и назначении на этот пост Джахита Бахджи.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]