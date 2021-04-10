Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял посла Турции Эркана Озорала, завершающего дипломатическую миссию в Баку,

"Президент Алиев вручил дипломату орден "Достлуг" (Дружба) за особые заслуги в развитии дружеских связей и сотрудничества между Азербайджаном и Турцией", - сообщает сайт главы государства.

Как сообщалось ранее, Озорала на должности посла Турции в Азербайджане сменит Джахит Бахджи.

Президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган на минувшей неделе подписал указ об отзыве Эркана Озорала с должности посла Турции в Азербайджане и назначении на этот пост Джахита Бахджи.

Н.Аббасова