Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял посла Турции Эркана Озорала, завершающего дипломатическую миссию в Баку,
"Президент Алиев вручил дипломату орден "Достлуг" (Дружба) за особые заслуги в развитии дружеских связей и сотрудничества между Азербайджаном и Турцией", - сообщает сайт главы государства.
Как сообщалось ранее, Озорала на должности посла Турции в Азербайджане сменит Джахит Бахджи.
Президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган на минувшей неделе подписал указ об отзыве Эркана Озорала с должности посла Турции в Азербайджане и назначении на этот пост Джахита Бахджи.
Н.Аббасова
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