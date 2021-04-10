Посол Польши в России Кшиштоф Краевский в субботу в Смоленской области принял участие в мероприятиях по случаю 11-й годовщины крушения самолета польской правительственной делегации и 81-й годовщины расстрела НКВД польских офицеров под Катынью, сообщили "Интерфаксу" в посольстве Польши в Москве.

"Для всех нас, собравшихся сегодня здесь, это свидетельство. Свидетельство тому, что помним об этой трудной истории. Это свидетельство, что помним о каждом человеке, который погиб в авиакатастрофе 10 апреля 2010 года", - заявил Краевский в своем выступлении в Смоленске.

Посол добавил: "Мы хотим помнить о каждом человеке, ставшем жертвой Катынского преступления и сталинских репрессий. Возвращаясь в это место, мы подтверждаем, что их смерть не будет забыта, а память о каждом из них будет достойно почтена".

Как отметили в польской дипмиссии, члены делегации почтили память российских жертв сталинских репрессий, а также жертв Катынского преступления, и во время торжественной церемонии на российской части Мемориала были возложены цветы.

После звона траурного "Колокола Памяти", согласно сообщению посольства, начались торжественные мероприятия на Польском военном кладбище в Катыни.

"Члены делегации, в которую помимо посла и его супруги вошли представители аппарата военного атташе посольства Польши в РФ, а также представители полиции и пограничной службы Польши, возложили цветы, зажгли поминальные свечи и участвовали в Святой Мессе за упокой душ жертв Катынского преступления", - сказано в коммюнике польского посольства.

В нем отмечается, что посол также возложил цветы к табличкам убитых с фамилией "Краевски", которые находятся на территории Мемориала.

"Эта трагедия имеет свое значение также для меня лично. В авиакатастрофе погибли мои друзья, близкие люди, мои начальники, сотрудники, коллеги. Сегодня я стою на месте, которое имеет для меня эмоциональное значение", - сказал церемонии польский дипломат.

"Мое присутствие здесь в качестве посла Республики Польша свидетельствует о том, что память о Катынском преступлении, а также об авиакатастрофе в Смоленске победила", - подчеркнул Краевский.

Самолет польского президента Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все 96 человек, находившиеся на борту, погибли. Качиньский летел на траурные мероприятия в Катынь, где захоронены польские военнослужащие, расстрелянные НКВД СССР в 1940 году.

В Катынском лесу похоронено свыше 3 тыс. польских офицеров, расстрелянных НКВД в 1940 году, а также бессчетное количество советских граждан, павших жертвами сталинских репрессий.