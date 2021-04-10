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Происшествия 10.04.2021 11:50

Полиция в ходе спецоперации изъяла в Баку около 64 кг наркотиков

МВД Азербайджана провело операцию в Баку по изъятию около 64 кг наркотических средств и психотропных препаратов, сообщает пресс-служба ведомства.

"В результате операции, проведенной на основе полученной оперативной информации, задержаны жители Баку Мушфиг Мирзоев и Надир Бабаев по подозрению в незаконном обороте наркотиков", - отмечается в сообщении.

По данным МВД, при осмотре загородного дома Бабаева в бакинском поселке Новханы было обнаружено около 64 кг наркотических и психотропных веществ, в том числе 38,867 кг героина, 19,96 кг метамфетамина, 1,2 кг опиума, 3,5 кг марихуаны и 448 таблеток запрещенного к продаже метадона.

"В ходе расследования было установлено, что Мирзоев организовал контрабанду наркотиков в Азербайджан в больших количествах, установив контакты в соцсетях с гражданином иностранного государства, личность которого следствию пока неизвестна. Затем он перевез наркотики из своего укрытия в Массалинском районе Азербайджана в дом Бабаева в Баку. По поручению вышеуказанного иностранного гражданина Мирзоев, спрятав наркотики в различных местах в Баку, а также в других городах и регионах страны, должен был обеспечить их доставку и продажу отдельным физическим лицам", - говорится в информации.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых в незаконном обороте наркотиков решением Наримановского районного суда выбрана мера пресечения в виде ареста, операционные и следственные действия продолжаются..

Н.Аббасова

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Тэги: МВД, НАРКОТИКИ, СПЕЦОПЕРАЦИЯ


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