В РФ более 8,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 402 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 8,7 тыс. случаев, умерли за сутки 402 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8 тыс. 704 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 143 (13,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За минувшие сутки из больниц по выздоровлению были выписаны 9 тыс. 579 человек, от коронавируса умерли 402 заболевших.
В Москве 2 тыс. 006 новых случаев COVID-19 за сутки, и это по-прежнему наиболее высокие показатели прироста из всех российских регионов, 53 пациента скончались, 1 тыс. 646 выздоровели.
Наименьшее число заболевших за сутки выявлено в Еврейской АО, в Магаданской области и Тыве - по одному случаю, ни одного случая в Ненецком АО и Чукотском АО.
С начала распространения коронавируса России, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн. 632 тыс. 688 случаев коронавирусной инфекции, 102 тыс. 649 умерших и 4 млн. 258 тыс. 279 выписанных.
По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 123,3 млн тестов на COVID-19, из них 344 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 499 тыс. 431 человек.
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