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Регион 10.04.2021 12:04

В РФ более 8,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 402 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 8,7 тыс. случаев, умерли за сутки 402 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8 тыс. 704 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 143 (13,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки из больниц по выздоровлению были выписаны 9 тыс. 579 человек, от коронавируса умерли 402 заболевших.

В Москве 2 тыс. 006 новых случаев COVID-19 за сутки, и это по-прежнему наиболее высокие показатели прироста из всех российских регионов, 53 пациента скончались, 1 тыс. 646 выздоровели.

Наименьшее число заболевших за сутки выявлено в Еврейской АО, в Магаданской области и Тыве - по одному случаю, ни одного случая в Ненецком АО и Чукотском АО.

С начала распространения коронавируса России, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн. 632 тыс. 688 случаев коронавирусной инфекции, 102 тыс. 649 умерших и 4 млн. 258 тыс. 279 выписанных.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 123,3 млн тестов на COVID-19, из них 344 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 499 тыс. 431 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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