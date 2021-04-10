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Взрывы прогремели на газовом объекте в Афганистане

Взрывы прогремели на газовом объекте в городе Герат на северо-западе Афганистана, сообщил телеканал TOLONews.

По информации властей, в результате взрывов начался большой пожар. В настоящее время ведутся работы по тушению огня.

По предварительной информации, взорвались несколько танкеров газовоза. Данных о пострадавших пока не поступало.

Другие подробности происшествия не приводятся.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЗРЫВЫ, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]