Взрывы прогремели на газовом объекте в Афганистане

Взрывы прогремели на газовом объекте в городе Герат на северо-западе Афганистана, сообщил телеканал TOLONews.

По информации властей, в результате взрывов начался большой пожар. В настоящее время ведутся работы по тушению огня.

По предварительной информации, взорвались несколько танкеров газовоза. Данных о пострадавших пока не поступало.

Другие подробности происшествия не приводятся.