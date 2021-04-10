Взрывы прогремели на газовом объекте в Афганистане

Взрывы прогремели на газовом объекте в городе Герат на северо-западе Афганистана, сообщил телеканал TOLONews.
По информации властей, в результате взрывов начался большой пожар. В настоящее время ведутся работы по тушению огня.
По предварительной информации, взорвались несколько танкеров газовоза. Данных о пострадавших пока не поступало.
Другие подробности происшествия не приводятся.
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