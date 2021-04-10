МЧС ликвидировало пожар на демонтируемом судне в Баку

Пожар на демонтируемом судне в поселке Биби-Эйбат Сабаильского района Баку потушен, сообщает МЧС

«Пожар произошел в субботу на судне, находящимся на стадии резки. К месту происшествия были привлечены силы пожаротушения Государственной противопожарной службы. К настоящему времени пожар потушен", - говорится в сообщении.

О причинах пожара и о площади возгорания МЧС не сообщает.

Н.Аббасова