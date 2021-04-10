Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0237 RUR   0.0221 GBR   2.3347 TRY   0.2087

Цена на нефть

08.04 $/bbl   WTI 59.60 -0.17 Brent 63.20 0.04

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 10.04.2021 12:26

МЧС ликвидировало пожар на демонтируемом судне в Баку

Пожар на демонтируемом судне в поселке Биби-Эйбат Сабаильского района Баку потушен, сообщает МЧС

«Пожар произошел в субботу на судне, находящимся на стадии резки. К месту происшествия были привлечены силы пожаротушения Государственной противопожарной службы. К настоящему времени пожар потушен", - говорится в сообщении.

О причинах пожара и о площади возгорания МЧС не сообщает.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СУДНО, ПОЖАР, ЛИКВИДАЦИЯ


Похожие новости


В Баку горит демонтируемое судно -МЧС С горящего у побережья Калифорнии судна удалось спасти пять членов команды Пожар произошел на корабле близ Калифорнии, есть многочисленные жертвы На азербайджанском судне в Каспийском море произошел пожар, пострадали 14 человек Пассажирское судно под флагом Литвы горит на Балтике Силы МЧС привлечены к тушению пожара на судне «Академик Зарифа Алиева»

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]