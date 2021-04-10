Азербайджан и Украина обсудили переход на новые правила торговли, готовят Соглашение в сфере продбезопасности

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБ) и Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины (Госпродпотребслужба) планируют подписать Соглашения в сфере безопасности пищевых продуктов.

«Вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в области ветеринарии, фитосанитарии и безопасности пищевых продуктов обсуждались 8 апреля в ходе консультаций АПБ и Госпродпотребслужбы. В ходе консультаций обсуждалось и подписания Соглашения в сфере безопасности пищевых продуктов между двумя странами. Процесс рассмотрения данного документа сейчас находится на финальной стадии. Соглашение поможет вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень, сделать рынки более доступными для представителей бизнеса и увеличить поступления в государственный бюджет», - сообщает Госпродпотребслужба.

«Объемы экспортно-импортных операций постоянно растут, и мы имеем все необходимые условия для дальнейшего развития нашего сотрудничества», — отмечает председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая, слова которой приводятся в пресс-релизе.

По данным ведомства, с 13 апреля 2021 будут действовать новые правила экспорта и импорта между Украиной и Азербайджаном, когда потеряет силу Соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии, подписанное еще в рамках СНГ в 1993 году.

«В этой связи Госпродпотребслужба Украины тесно сотрудничает с АПБ для того, чтобы переход на новые правила был осуществлен без помех, а сотрудничество между странами было расширено», - отмечает ведомство.

По информации Госпродпотребслужбы, Украина и Азербайджан уже согласовали 7 форм ветеринарных сертификатов, в том числе, сертификаты на экспорт в Азербайджан кормов растительного происхождения, сырья животного происхождения, мяса, мясных и молочных продуктов, рыбы и рыбопродуктов. На рассмотрении азербайджанской стороны также находятся проекты ветеринарных сертификатов для экспорта в Азербайджан продуктов животного происхождения (меда, продуктов пчеловодства, столовых яиц, муки кормовой из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных и др.)», - говорится в информации.

Н.Аббасова