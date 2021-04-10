Эксперты обнаружили предложения о продаже российских вакцин от COVID-19 в даркнете

Количество нелегальных объявлений о продаже вакцин от коронавируса в теневом сегменте интернета (даркнете) продолжает расти, и неизвестно, какое количество этих объявлений откровенно мошеннические.

"По нашим данным, количество объявлений о продаже вакцин в даркнете постепенно увеличивается, но не на много. Мы также видели на теневых площадках предложения российских вакцин, однако вероятнее всего это скам (мошенничество), ведь злоумышленники часто используют в своих мошеннических схемах волнующие многих темы",- сообщил "Интерфаксу" эксперт по киберезопасности в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов.

При этом, по его словам, приостановка в некоторых странах применения вакцины AstraZeneca не повлияла на соответствующие предложения в даркнете.

"Мы также встречаем, например, новые предложения о продаже вакцины AstraZeneca. Однако достоверно неизвестно, какой процент из всех опубликованных предложений представляют собой скам-объявления. Иными словами, понять, действительно ли покупатели получают то, что ищут, невозможно",- сказал собеседник агентства.

Согласно данным международной компании Check Point Software Technologies, сообщения о появлении российских вакцин на "чёрном рынке" фиксировались ещё в конце марта.

Так, экспертами были обнаружены предложения о продаже российской вакцины Sputnik, а также вакцин от SINOPHARM and Johnson & Johnson. Цены на эти вакцины варьировались от 500 до 1 тыс. долларов. Цена на Sputnik-V, по данным компании составила 600 долларов. Согласно отчету, продавцы вакцин находятся в США, Испании, Германии, Франции и России.

Источник в правоохранительных органах в разговоре с "Интерфаксом" отметил, что по большей части данные предложения являются мошенническими.

"Подавляющее большинство таких объявлений, это, конечно, мошенничество. Более того, по данным Интерпола, продавцами могут быть люди связанные с транснациональными преступными группами",- сказал собеседник агентства.

По его словам, ещё в прошлом году фиксировались попытки создания поддельных сайтов национальных медслужб с предложениями "предзаказа" вакцины.

"В настоящее время преступники просто ушли в более привычный "теневой сегмент"",- сказал источник.

Ранее "Лаборатория Касперского" сообщила, что в даркнете были обнаружены предложения о продаже вакцин Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna, а также некоторых ещё не запатентованных.

Эксперты компании отмечают, что объявления о продаже приходят преимущественно из Франции, Германии, Великобритании и США. "Общение с продавцами происходит через защищённые мессенджеры с функцией удаления сообщений по таймеру. Оплата в основном требуется в биткойнах. Судя по анализу трансакций, многие авторы объявлений, обнаруженных "Лабораторией Касперского", провели от 100 до 500 операций", - сообщили в компании.

При этом эксперты затруднились сделать однозначный вывод, являются ли предложения о продаже вакцин в даркнете мошенничеством, или покупатели действительно получают то, что ищут.

Также на "чёрном рынке" продаются фальшивые сертификаты о вакцинации. "Например, соответствующий документ европейского образца стоит около $20-25. Кроме того, в некоторых странах требуется справка об отсутствии COVID-19, например для похода в офис или командировок, поездок в отпуск. В русскоязычном сегменте даркнета её стоимость оценивается в 3500-5000 рублей", - установила "Лаборатория Касперского".

Между тем в легальном сегменте интернета такое операции провести сложно. Ранее информированные источники "Интерфакса" сообщили, что подозрительные сайты, предлагающие вакцины от коронавируса, будут автоматически блокироваться.

"Фактов обмана в легальном сегменте интернета пока не зафиксировано. При этом любые попытки мошенничества на теме COVID-19 будут автоматически пресекаться", - сказал источник агентства, знакомый с ситуацией.

"У нас создан механизм выявления и блокировки подозрительных ресурсов, предлагающих вакцину от COVID-19. Это делается автоматически и максимально быстро - во внесудебном порядке", - сказал собеседник агентства.

1ам ки

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