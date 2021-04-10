Партия первого президента Армении Тер-Петросяна планирует участвовать в парламентских выборах

Возглавляемая первым президентом Армении (1991-1998 гг.) Левоном Тер-Петросяном партия "Армянский национальный конгресс" (АНК) примет участие в планируемых на 20 июня внеочередных парламентских выборах.

Съезд партии планируется на 1 мая, сообщается в субботу на странице АНК в Фейсбуке.

"На съезде будет окончательно дан ответ об участии в выборах. Если не будет форс-мажоров, то партия АНК примет участие в выборах одна, без формирования блоков и союзов", - говорится в сообщении.

Для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку. Если парламент дважды не сможет выбрать нового премьера, он автоматически будет распущен, после чего пройдут новые выборы парламента. Нового премьера назначает парламентское большинство.

Ранее руководитель правящей парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц сообщила журналистам, что премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку в конце апреля.

Партия Тер-Петросяна заявляла, что выступает против проведения выборов на основе действующего Избирательного кодекса, поскольку он содержит многочисленные риски, угрожающие справедливости, в том числе, использование административного ресурса, раздача взяток.

Между тем, парламент Армении принял поправки в Избирательный кодекс, предусматривающие отказ от рейтинговой системы выборов и проведение голосования исключительно по пропорциональной системе.