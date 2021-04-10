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Регион 10.04.2021 14:35

В Иране введены в строй новые центрифуги для обогащения урана

Иран объявил о вводе в строй передовых центрифуг, благодаря которым станет возможно активизировать процесс обогащения урана.

"Сегодня запущена цепь из 164 центрифуг IR6, которые смогут обеспечить 10-кратное увеличение производства", - приводит агентство "Мехр" слова президента Исламской республики Хасана Рухани.

Запуск центрифуг состоялся на ядерном объекте в Натанзе.

При этом Рухани повторил, что иранская ядерная программа носит исключительно мирный характер.

"Вся деятельность Ирана в ядерной сфере носит мирный и гражданский характер. Руководитель (аятолла Хаменеи) неоднократно заявлял, что в нашем правовом поле запрещено разрабатывать вооружение, которое может нести серьезную опасность обществу в целом", - подчеркнул президент Ирана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, АТОМ, ЦЕНТРИФУГИ, ЗАПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]