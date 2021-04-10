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Дальнее зарубежье 10.04.2021 18:27

МИД РФ видит в предстоящих парламентских выборах в Палестине признаки преодоления раскола среди палестинцев

МИД РФ назвал предстоящие выборы нового состава Палестинского законодательного совета (ПЗС) шагом в направлении преодоления раскола в рядах палестинцев и возобновления палестино-израильских переговоров.

"Рассматриваем предстоящее волеизъявление как шаг в направлении преодоления раскола в рядах палестинцев, что, в свою очередь, является важным условием для возобновления прямых палестино-израильских переговоров с целью решения фундаментальных вопросов окончательного статуса на международно-признанной основе, на базе "принципа двух государств" - Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в субботу на его сайте.

На Смоленской площади призвали "отказаться от действий, способных подорвать успешное завершение электорального процесса и, как следствие, отдалить перспективу возвращения сторон - палестинцев и израильтян - за стол переговоров".

"Намерены и далее содействовать процессу консолидации ФАТХ, ХАМАС, а также других палестинских движений на политической платформе Организации освобождения Палестины, в том числе, посредством проведения их очередной встречи в Москве", - добавили в МИД РФ.

В соответствии с указом главы Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса выборы нового состава Палестинского законодательного совета на 22 мая 2021 года назначены. "Их организация стала возможной в результате консенсуса, достигнутого ведущими палестинскими силами по итогам состоявшихся в Каире консультаций под эгидой руководства Арабской республики Египет", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ПАЛЕСТИНА, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]