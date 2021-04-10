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Регион 10.04.2021 14:29

Излишки картофеля и лука в Турции будут бесплатно раздавать нуждающимся

В целях предотвращения излишнего скопления сельхозпродукции на складах Турции принято решение о бесплатном распределении картофеля и лука нуждающимся семьям, сообщил в пятницу министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

По словам министра, раздача картофеля и лука будет осуществляться на бесплатной основе, сообщает агентство "Анадолу".

«На фоне пандемии коронавирусной инфекции спрос объектов гостиничного бизнеса и ресторанов на сельхозпродукцию уменьшился. Снизился спрос на картофель и лук также на местном и зарубежном рынках. В итоге упали цены на сельхозпродукцию, а на складах скопилось большое количество нереализованной продукции», - пояснил министр.

Пакдемирли выразил надежду на то, что решение правительства улучшит положение малообеспеченных семей.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ, ИЗЛИШКИ, РАЗДАЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]