Излишки картофеля и лука в Турции будут бесплатно раздавать нуждающимся

В целях предотвращения излишнего скопления сельхозпродукции на складах Турции принято решение о бесплатном распределении картофеля и лука нуждающимся семьям, сообщил в пятницу министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.
По словам министра, раздача картофеля и лука будет осуществляться на бесплатной основе, сообщает агентство "Анадолу".
«На фоне пандемии коронавирусной инфекции спрос объектов гостиничного бизнеса и ресторанов на сельхозпродукцию уменьшился. Снизился спрос на картофель и лук также на местном и зарубежном рынках. В итоге упали цены на сельхозпродукцию, а на складах скопилось большое количество нереализованной продукции», - пояснил министр.
Пакдемирли выразил надежду на то, что решение правительства улучшит положение малообеспеченных семей.
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