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Дальнее зарубежье 10.04.2021 15:15

В Иране за сутки выявлено почти 20 тыс. новых случаев заражения

Число умерших из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Иране за сутки увеличилось на 193 человека - до 64 232.

Представитель Минздрава ИРИ Сима Садат Лари сообщила, что число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Исламской Республике возросло за сутки на 19 666 - до 2 049 078.

Состояние 4 329 больных оценивается как критическое.

С начала пандемии из больниц в Иране после лечения выписаны 1 702 062 человека.

По сей день в Исламской Республике проведено 13 577 057 тестов. Численность населения Ирана составляет около 83 млн человек.

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Иране был зафиксирован 19 февраля 2020 года в городе Кум.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]