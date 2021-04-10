В Иране за сутки выявлено почти 20 тыс. новых случаев заражения

Число умерших из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Иране за сутки увеличилось на 193 человека - до 64 232.
Представитель Минздрава ИРИ Сима Садат Лари сообщила, что число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Исламской Республике возросло за сутки на 19 666 - до 2 049 078.
Состояние 4 329 больных оценивается как критическое.
С начала пандемии из больниц в Иране после лечения выписаны 1 702 062 человека.
По сей день в Исламской Республике проведено 13 577 057 тестов. Численность населения Ирана составляет около 83 млн человек.
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Иране был зафиксирован 19 февраля 2020 года в городе Кум.
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