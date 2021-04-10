Buta Airways с 23 апреля начнет выполнение спецрейсов из Баку в аэропорт «Жуковский»

Азербайджанский лоукостер Buta Airways с 23 апреля начнет выполнение специальных рейсов из Баку в подмосковный аэропорт «Жуковский».

«Полеты по направлению Баку - аэропорт Жуковский и обратно будут осуществляться с 23 апреля один раз в неделю – по пятницам», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В связи с введенными ограничениями и правилами эпидемиологической ситуации в стране, авиакомпания предлагает билеты только по двум тарифам – «Стандарт» и «Супер». В оба тарифа включены бесплатные опции выбора места и регистрации в аэропорту.

Билеты на рейсы доступны на официальном сайте Buta Airways (по тарифам «Супер» и «Стандарт»), а также в аккредитованных агентствах авиакомпании (только по тарифу «Супер»).

Стоимость авиабилетов начинается с 55 евро.

Указанные рейсы в период пандемии обслуживаются в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев как на вылет, так и на прилет.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Пассажирам рейса по направлению Баку-аэропорт Жуковский необходимо: иметь право въезда на территорию России; получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции.

Пассажирам рейса по направлению аэропорт Жуковский-Баку следует проверить право въезда в Азербайджан и получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции.

Пассажирам обоих направлений следует убедиться, что результат теста на COVID-19 действителен в течение 48 часов до вылета рейса.

Все прибывшие авиарейсами в Баку пассажиры в течение двух недель должны будут находиться в самоизоляции.

на аз

Н.Аббасова