Buta Airways с 23 апреля начнет выполнение спецрейсов из Баку в аэропорт «Жуковский»

Азербайджанский лоукостер Buta Airways с 23 апреля начнет выполнение специальных рейсов из Баку в подмосковный аэропорт «Жуковский».
«Полеты по направлению Баку - аэропорт Жуковский и обратно будут осуществляться с 23 апреля один раз в неделю – по пятницам», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.
В связи с введенными ограничениями и правилами эпидемиологической ситуации в стране, авиакомпания предлагает билеты только по двум тарифам – «Стандарт» и «Супер». В оба тарифа включены бесплатные опции выбора места и регистрации в аэропорту.
Билеты на рейсы доступны на официальном сайте Buta Airways (по тарифам «Супер» и «Стандарт»), а также в аккредитованных агентствах авиакомпании (только по тарифу «Супер»).
Стоимость авиабилетов начинается с 55 евро.
Указанные рейсы в период пандемии обслуживаются в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев как на вылет, так и на прилет.
К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.
Пассажирам рейса по направлению Баку-аэропорт Жуковский необходимо: иметь право въезда на территорию России; получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции.
Пассажирам рейса по направлению аэропорт Жуковский-Баку следует проверить право въезда в Азербайджан и получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции.
Пассажирам обоих направлений следует убедиться, что результат теста на COVID-19 действителен в течение 48 часов до вылета рейса.
Все прибывшие авиарейсами в Баку пассажиры в течение двух недель должны будут находиться в самоизоляции.
на аз
Н.Аббасова
Президент Алиев вручил орден "Дружбы" послу Турции в Азербайджане
Президент Азербайджана выразил соболезнования королеве и премьер-министру Великобритании
МЧС ликвидировало пожар на демонтируемом судне в Баку
Полиция в ходе спецоперации изъяла в Баку около 64 кг наркотиков
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
В Иране введены в строй новые центрифуги для обогащения урана
Излишки картофеля и лука в Турции будут бесплатно раздавать нуждающимся
Партия первого президента Армении Тер-Петросяна планирует участвовать в парламентских выборах
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Онлайн-обучение теперь намного проще с интернет пакетом «TƏHSİL+» от Nar !
В Баку прошла онлайн встреча, посвященная Александро-Невскому храму в городе Гянджа
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам