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Дальнее зарубежье 10.04.2021 15:30

Премьер Ирландии и первый министр Северной Ирландии призвали не допустить эскалации ситуации в Ольстере

Премьер-министр Ирландии Микал Мартин призвал политических лидеров не допустить, чтобы Северная Ирландия вновь погрузилась во времена межконфессиональных столкновений и политических разногласий.

"Бремя особой ответственности лежит на нас, на тех, кто осуществляет политическое руководство, чтобы сделать шаг вперед, сыграть должную роль и гарантировать, что этого не произойдет", - приводит его слова The Guardian.

Заявление Мартина прозвучало в 23-ю годовщину заключения соглашения Страстной пятницы, которым было положено начало политическому урегулированию конфликта между католиками и протестантами в Северной Ирландии.

Между тем, по сообщениям полиции Северной Ирландии, беспорядки, хотя и в меньшем масштабе, чем в прежние дни, продолжились в Белфасте и Колрейне и в ночь на субботу. Они возникли ранее на этой неделе из-за недовольства североирландских юнионистов негативными последствиями выхода Великобритании из ЕС.

Замещающий первый министр Северной Ирландии Мишель О`Нейл накануне вечером заявила: "Меня беспокоят грядущие выходные. Нам следует со всей осторожностью и пониманием постараться сделать все возможное, чтобы предотвратить это (эскалацию)".

"Крайне важно, чтобы мы стояли плечом к плечу, и сказали нет этому преступному поведению, чтобы наших детей не вовлекали в преступные группировки, которые стоят за тем, что мы видим сейчас на наших улицах", - добавила О`Нейл.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]