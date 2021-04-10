Премьер Ирландии и первый министр Северной Ирландии призвали не допустить эскалации ситуации в Ольстере

Премьер-министр Ирландии Микал Мартин призвал политических лидеров не допустить, чтобы Северная Ирландия вновь погрузилась во времена межконфессиональных столкновений и политических разногласий.
"Бремя особой ответственности лежит на нас, на тех, кто осуществляет политическое руководство, чтобы сделать шаг вперед, сыграть должную роль и гарантировать, что этого не произойдет", - приводит его слова The Guardian.
Заявление Мартина прозвучало в 23-ю годовщину заключения соглашения Страстной пятницы, которым было положено начало политическому урегулированию конфликта между католиками и протестантами в Северной Ирландии.
Между тем, по сообщениям полиции Северной Ирландии, беспорядки, хотя и в меньшем масштабе, чем в прежние дни, продолжились в Белфасте и Колрейне и в ночь на субботу. Они возникли ранее на этой неделе из-за недовольства североирландских юнионистов негативными последствиями выхода Великобритании из ЕС.
Замещающий первый министр Северной Ирландии Мишель О`Нейл накануне вечером заявила: "Меня беспокоят грядущие выходные. Нам следует со всей осторожностью и пониманием постараться сделать все возможное, чтобы предотвратить это (эскалацию)".
"Крайне важно, чтобы мы стояли плечом к плечу, и сказали нет этому преступному поведению, чтобы наших детей не вовлекали в преступные группировки, которые стоят за тем, что мы видим сейчас на наших улицах", - добавила О`Нейл.
Президент Алиев вручил орден "Дружбы" послу Турции в Азербайджане
Президент Азербайджана выразил соболезнования королеве и премьер-министру Великобритании
Грузоперевозки по ж/д БТК в I квартале увеличились почти вдвое - министр
MIDA отбирает компанию на закупку и установку газовых счетчиков в ЖК Говсан-2
Buta Airways с 23 апреля начнет выполнение спецрейсов из Баку в аэропорт «Жуковский»
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19, 33 человека скончались
МЧС ликвидировало пожар на демонтируемом судне в Баку
Полиция в ходе спецоперации изъяла в Баку около 64 кг наркотиков
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Онлайн-обучение теперь намного проще с интернет пакетом «TƏHSİL+» от Nar !
В Баку прошла онлайн встреча, посвященная Александро-Невскому храму в городе Гянджа
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам