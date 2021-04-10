Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов и спецпосланник генсека ООН по Ливии Ян Кубиш провели в субботу телефонный разговор.

"В ходе заинтересованного обмена мнениями о развитии ситуации в Ливии акцент был сделан на вопросах реализации новым переходным руководством страны "дорожной карты" урегулирования, принятой Форумом ливийского политического диалога в ноябре 2020 г.", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу сайтом МИД РФ.

Согласно сообщению, была отмечена важность дальнейшей координации международных усилий при центральной роли ООН в интересах скорейшего достижения нормализации в Ливии на базе принципов уважения её единства, территориальной целостности и суверенитета страны.

С российской стороны была подтверждена неизменная поддержка решения вопросов национальной повестки дня в Ливии через налаживание инклюзивного межливийского диалога с участием всех ведущих политических сил страны.