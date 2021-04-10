Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0237 RUR   0.0221 GBR   2.3347 TRY   0.2087

Цена на нефть

08.04 $/bbl   WTI 59.60 -0.17 Brent 63.20 0.04

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 10.04.2021 19:35

Замглавы МИД РФ Богданов обсудил со спецпосланником ООН ход реализации "дорожной карты" урегулирования ситуации в Ливии

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов и спецпосланник генсека ООН по Ливии Ян Кубиш провели в субботу телефонный разговор.

"В ходе заинтересованного обмена мнениями о развитии ситуации в Ливии акцент был сделан на вопросах реализации новым переходным руководством страны "дорожной карты" урегулирования, принятой Форумом ливийского политического диалога в ноябре 2020 г.", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу сайтом МИД РФ.

Согласно сообщению, была отмечена важность дальнейшей координации международных усилий при центральной роли ООН в интересах скорейшего достижения нормализации в Ливии на базе принципов уважения её единства, территориальной целостности и суверенитета страны.

С российской стороны была подтверждена неизменная поддержка решения вопросов национальной повестки дня в Ливии через налаживание инклюзивного межливийского диалога с участием всех ведущих политических сил страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, ООН, ЛИВИЯ


Похожие новости


В эстонском парламенте сочли прогрессом телефонный разговор глав МИД Эстонии и России после пятилетнего перерыва Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили в Москве ход выполнения договоренностей по Карабаху Главы МИД Азербайджана и Армении не планируют отдельной встречи в Москве В МИД РФ в ответ на заявления Столтенберга рекомендовали странам НАТО заняться собственными проблемами США не поддержали предложение Путина об онлайн разговоре с Байденом - МИД РФ Российский МИД приступил к исполнению поручения Путина о подготовке контакта с Байденом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]