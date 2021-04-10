Мужчины старше 35 лет в два раза чаще женщин попадают в реанимацию из-за коронавируса - Мурашко

У мужчин старше 35 лет в два раза чаще возникают тяжелые осложнения, из-за которых они попадают в реанимацию, чем у женщин, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Мужчины в два раза чаще имеют осложнения, попадают в реанимацию, нежели женщины с возраста 35 лет", - сказал Мурашко в интервью "России 24" в субботу.
Он также отметил, что коронавирус дает "практически в два раза больше осложнений по сравнению с сезонным гриппом и другими ОРВИ, (в том числе) неврологического плана, по профилю психиатрии".
Мурашко сообщил, что каждый третий пациент "старше 80 лет в группе высочайшего риска по тяжелейшим осложнениям" коронавируса.
При этом в настоящее время порядка 46% от общего числа вакцинированных россиян - старше 60 лет.
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