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Здравоохранение 10.04.2021 21:50

Мужчины старше 35 лет в два раза чаще женщин попадают в реанимацию из-за коронавируса - Мурашко

У мужчин старше 35 лет в два раза чаще возникают тяжелые осложнения, из-за которых они попадают в реанимацию, чем у женщин, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мужчины в два раза чаще имеют осложнения, попадают в реанимацию, нежели женщины с возраста 35 лет", - сказал Мурашко в интервью "России 24" в субботу.

Он также отметил, что коронавирус дает "практически в два раза больше осложнений по сравнению с сезонным гриппом и другими ОРВИ, (в том числе) неврологического плана, по профилю психиатрии".

Мурашко сообщил, что каждый третий пациент "старше 80 лет в группе высочайшего риска по тяжелейшим осложнениям" коронавируса.

При этом в настоящее время порядка 46% от общего числа вакцинированных россиян - старше 60 лет.

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Тэги: РОССИЯ, МИНЗДРАВ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]