Мужчины старше 35 лет в два раза чаще женщин попадают в реанимацию из-за коронавируса - Мурашко

У мужчин старше 35 лет в два раза чаще возникают тяжелые осложнения, из-за которых они попадают в реанимацию, чем у женщин, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мужчины в два раза чаще имеют осложнения, попадают в реанимацию, нежели женщины с возраста 35 лет", - сказал Мурашко в интервью "России 24" в субботу.

Он также отметил, что коронавирус дает "практически в два раза больше осложнений по сравнению с сезонным гриппом и другими ОРВИ, (в том числе) неврологического плана, по профилю психиатрии".

Мурашко сообщил, что каждый третий пациент "старше 80 лет в группе высочайшего риска по тяжелейшим осложнениям" коронавируса.

При этом в настоящее время порядка 46% от общего числа вакцинированных россиян - старше 60 лет.