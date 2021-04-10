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Дальнее зарубежье 10.04.2021 17:10

В эстонском парламенте сочли прогрессом телефонный разговор глав МИД Эстонии и России после пятилетнего перерыва

Телефонный разговор министров иностранных дел Эстонии и России Эвы-Марии Лийметс (Eva-Maria Lllmets) и Сергея Лаврова стал явным признаком прогресса в двусторонних отношениях. Такое мнение высказал в субботу в социальных сетах председатель комиссии по международным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон (Marko Mihkelson), указав, что главы МИД не поддерживали контакты более пяти лет.

Он предостерег от ожиданий того, что телефонные переговоры министров могут решить острые проблемы. "Но очевидно, что даже самые противоположные позиции сторон можно уравновесить терпеливой и целеустремленной дипломатической деятельностью", - добавил депутат.

"Нам не нужно обманываться - чем хуже отношения между Россией и западными странами, тем более напряженной и опасной является наша безопасность, - сказал Михкельсон. - Снизить эту напряженность помогают наши прочные союзнические отношения в НАТО, убедительная политика сдерживания и серьезный уровень дипломатической деятельности, в том числе, и в отношениях с Россией".

Михкельсон высказал мнение, что в отношениях с Россией следует вести себя спокойно и мудро. "Однозначно, что любая военная эскалация на Украине только ухудшит фон наших отношений с Россией. В то же время эстонским дипломатам важно оставить действующими каналы консультаций, позволяющих прямо говорить при решении существующих практических вопросов", - сказал депутат.

Пресс-службы МИД Эстонии и России накануне сообщили, что главы ведомств впервые за последние пять лет обсудили по телефону вопросы формирования неконфронтационной атмосферы двусторонних отношений.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, МИД, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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