Зеленский прибыл в Турцию с рабочим визитом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Турцию.

Фото встречи Владимира Зеленского и его супруги разместил на своей странице в соцсети Фейсбук посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Как сообщалось, глава Украинского государства встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Под сопредседательством президентов будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Кроме того, во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов.