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Дальнее зарубежье 10.04.2021 22:36

Канцлер Австрии сообщил о завершении переговоров относительно закупки 1 млн доз российской вакцины от коронавируса

Переговоры о закупках Австрией российской вакцины от коронавируса "Спутник V" "фактически подошли к концу", заявил австрийский канцлер Себастьян Курц.

"Закупка для нас возможна", - сказал Курц журналистам в субботу, его цитирует Kurier.

По словам канцлера, речь идет об 1 млн доз вакцины.

В начале марта Курц провел встречу с Кириллом Дмитриевым, руководителем Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), ответственного за международное производство и поставки вакцины "Спутник V". Обсуждался вопрос применения "Спутника V" в Австрии, уточнял посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Австрию интересует закупка российской вакцины и сотрудничество в его производстве, говорил тогда Курц.

6 апреля Курц сообщил, что переговоры о возможной покупке Веной российской вакцины от коронавируса "Спутник V" находятся в финальной стадии, и есть шансы, что Австрия получит вакцину в приоритетном порядке.

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Тэги: АВСТРИЯ, РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]