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Дальнее зарубежье 10.04.2021 23:16

Глава МИД Ирака призвал активизировать международный диалог по урегулированию в Сирии

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн призвал создать механизм для диалога между странами, имеющими влияние на Сирию.

"Необходимо совместно работать для того, чтобы найти механизм для диалога с различными странами, имеющими влияние в Сирии", - приводит в субботу слова Хусейна Анатолийское агентство новостей.

По словам министра, неблагоприятная ситуация в Сирии отрицательно сказывается и на обстановке в Ираке.

Обсуждение ситуации в Сирии стало одной из тем встречи Фуада Хусейна с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом, который прибыл в Багдад.

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Тэги: ИРАК, МИД, СИРИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]