Глава МИД Ирака призвал активизировать международный диалог по урегулированию в Сирии

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн призвал создать механизм для диалога между странами, имеющими влияние на Сирию.

"Необходимо совместно работать для того, чтобы найти механизм для диалога с различными странами, имеющими влияние в Сирии", - приводит в субботу слова Хусейна Анатолийское агентство новостей.

По словам министра, неблагоприятная ситуация в Сирии отрицательно сказывается и на обстановке в Ираке.

Обсуждение ситуации в Сирии стало одной из тем встречи Фуада Хусейна с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом, который прибыл в Багдад.