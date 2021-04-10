Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0237 RUR   0.0221 GBR   2.3347 TRY   0.2087

Цена на нефть

08.04 $/bbl   WTI 59.60 -0.17 Brent 63.20 0.04

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 10.04.2021 23:45

Минздрав Украины планирует в начале лета открыть в крупных городах центры вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины планирует в начале лета открыть в городах-миллионниках крупные вакцинные центры для вакцинации от COVID-19, сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"В городах-миллионниках мы хотим сделать крупные вакцинальные центры - Киев, Львов, Харьков, Запорожье. В таких городах они могут себя оправдать", - рассказал он журналистам в субботу.

Ляшко отметил, что такой центр, в частности, в Киеве, может вакцинировать до 10 тыс. человек в сутки.

Вместе с тем, он подчеркнул, что такие центры смогут "оправдать себя" только если вакцины будет достаточно.

По словам Ляшко, в настоящее время "прописывается алгоритм работы таких центров", в частности, на базе выставочных центров.

Первые центры вакцинации с учётом графика поставки вакцин могут открыться в июне-июле.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ, ЦЕНТРЫ


Похожие новости


В Украине за сутки зафиксировано свыше 12 тыс. случаев COVID-19, выздоровели более 5 тыс. человек - Минздрав В Украине за сутки зафиксировано 17 тыс. 463 новых случая инфицирования COVID-19, умерли 398 - Минздрав Украина заключила договор с корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против коронавируса - Зеленский Украина ожидает первые партии вакцин от коронавируса в рамках COVAX до 15 апреля Число выявленных за сутки случаев коронавируса на Украине снизилось Украина до конца года будет жить в карантинных ограничениях - глава Минздрава

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]