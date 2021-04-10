В Париже более 110 человек оштрафовали за незаконную вечеринку

В Париже на фоне действия карантинных ограничений за участие в незаконной вечеринке в ресторане оштрафованы более 110 человек, сообщают правоохранители города в Twitter в субботу.

Сообщается, что участники мероприятия оштрафованы за несоблюдение действующих медико-санитарных мер, связанных с карантинными ограничениями и действием комендантского часа. Организатор встречи и управляющий заведения задержаны.

«Этой ночью сотрудники полиции прибыли к ресторану в 19-м округе Парижа, куда их вызвали из-за жалоб на шум в ночное время, они пресекли собрание с участием более 110 человек», — говорится в заявлении.