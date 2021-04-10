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Дальнее зарубежье 10.04.2021 17:45

В Париже более 110 человек оштрафовали за незаконную вечеринку

В Париже на фоне действия карантинных ограничений за участие в незаконной вечеринке в ресторане оштрафованы более 110 человек, сообщают правоохранители города в Twitter в субботу.

Сообщается, что участники мероприятия оштрафованы за несоблюдение действующих медико-санитарных мер, связанных с карантинными ограничениями и действием комендантского часа. Организатор встречи и управляющий заведения задержаны.

«Этой ночью сотрудники полиции прибыли к ресторану в 19-м округе Парижа, куда их вызвали из-за жалоб на шум в ночное время, они пресекли собрание с участием более 110 человек», — говорится в заявлении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ, НАРУШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]